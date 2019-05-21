بالفيديو..21 طابقا تختفي في ثوان

21 مايو 2019 - 10:16 ص

انهار فى لحظة 16 ألف طن من الصلب يوم الأحد الماضى عندما قام فريق متخصص في أعمال الهدم بتفجير "برج مارتن تاور"، المقر العالمي السابق لـ"شركة بيت لحم العالمية لصناعة الصلب".

واحتشد المواطنون لمشاهدة هدم أطول مبنى في المنطقة، المؤلف من 21 طابقاً والذي افتتح في ذروة قوة وربحية شركة بيت لحم للصلب، لكنه ظل شاغراً لعشر سنوات بعد توقف ثاني أكبر مصنع للصلب في أميركا عن العمل.

وقامت المتفجرات بهدم دعامات "برج مارتن تاور" الفولاذية ليتهاوى المبنى، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، والذي حفر مكانه ضمن السجل الوطني للأماكن التاريخية على الرغم من حداثته نسبياً. وأدى انهيار المبنى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الغبار استمرت لعدة دقائق قبل أن تستقر على الأرض.