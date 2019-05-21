تفوق الخيال.. توفي وهو يتصدق

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وفاة مسن وهو يتصدق

تداول رواد مواقع التدوينات الصغيرة"تويتر"، مقطع فيديو لوفاة مسن وهو يتصدق داخل المسجد، وأظهر الفيديو لحطة وفاة المسن بعدما تصدق على عدد من المصلين داخل أروقة أحد المسجد.

 وأظهر الفيديو  سقوط مفاجئ للمسن المتصدق، حيث توفي بعدها مباشرة، عقب قيامه بالانتهاء من الصدقة، وقد لقي الفيديو تفاعلا من رواد تويتر، الذين ثمنوا فعل المسن، والذي أدي إلى خاتمة حسنة له.

وقد حاول عدد من المصلين إنقاذ حياة المسن وتقديم الإسعافات الأولية له إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



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