"حمزة": الإخوان يتوعدوني بهذا الانتقام

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شن الاستشاري ممدوح حمزة هجومًا عنيفًا على جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بسبب توعدهم له بالانتقام منه ومن كل من خالفوهم.

وكتب حمزة في تغريدة علي "تويتر": "بقراءة كل تعليقات والتهديدات والوعيد ممن أعتقد أنهم إخوان أؤكد للجميع أن الإخوان لو جاءوا للحكم سوف يعلقون المشانق ليس فقط لمن هم ضدهم ولكن أيضًا لمن هم ليس معهم.

وكان حساب يحمل اسم "الفهم أولًا" قد وجه رسالة لـ"حمزة" بقوله: "يا دكتور حمزة لماذا الآن تتألم مما يحدث من فساد في بعض القطاعات، فقد ساهمت في جلب هذا وتثبيت أركانه فوق رقاب الشعب.

وتابع: "تأكد يا دكتور نحن الشعب الفقير المعدم المسلوب حريته وماضيه وحاضره ومستقبله سننزعن حريتنا وسنحاسب كل من سلبها منا وحضرتك من ضمنهم ..تحياتي".

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه المحامي طارق محمود، ببلاغ للمستشار النائب العام، ضد "حمزة" يتهمه بنشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك فى الإنجازات والمشاريع القومية الكبرى بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والاضرار بالمصالح العليا ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية .

كما طالب البلاغ، وضع اسم ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقي "حمزه" لتحويلات مالية مشبوهه من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .


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