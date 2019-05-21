تعليق صادم من ناهد السباعي على زوج والدتها

نفت الفنانة الشابة ناهد السباعي، الشائعات التي تداولت حول حبها الشديد للمال وإن كان أهم شىء في حياتها، قائلة: "طول ما أنا عارفة اقضي احتياجاتي عمري ما يهمني الفلوس".

وأضافت السباعي خلال برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن والدتها قالت إنها لا تطلب في ابنتها مهرا كبيرا، اللي يتجوز بنتي يبقي مهنته بتجبله فلوس أكتر ما بتجيبلها، وأنا عملت أفلام قصيرة ومش مهم عندي الفلوس”.

وتابعت، أنها كانت تنام في “النص” بين والدتها وزوجها قائلة: “ماما عملت السرير مترين عشان أنام معاهم”.

وفي سياق متصل، حرصت الفنانة ناهد السباعي على تهنئة والدتها الُمنتجة ناهد فريد شوقي، بمناسبة ذكرى ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع” انستجرام”.

ونشرت ناهد صورة مجمعة لها مع والدتها، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد لأقوى شخص على الإطلاق لأجمل امرأة على وجه الأرض، حبي الأول والأخير لحياتي، أفضل صديق لي ربنا يحفظك و يخليني، كل الصحة و العافية”.