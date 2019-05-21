دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

الدعاء يعد من أفضل العبادات خلال شهر رمضان الكريم، وخلال هذه الأيام يقوم المسلمون في جميع أنحاء العالم باستغلال هذه الأيام في التقرب إلى الله عز وجل من خلال الأعمال الصالحة وبالصوم والصلاة والابتعاد عن المعاصي والذنوب.

نقدم لكم دعـاء اليـوم السادس عشر من شهـر رمضـان المبـارك:

اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الْأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ اِلى دارِ الْقَرارِ، بِاِلهِيَّتِكَ يا اِلهَ الْعالَمينَ .

ثواب الدعاء اليوم 16 من شهر رمضان:

عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قرأ فيه يعطى في قبره نورا ساطعا يمشي به وحلّة يلبسها وناقة يركبها ويسقى من شراب الجنة .