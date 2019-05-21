  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:44 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أمر ملكي جديد للعاهل السعودي

ساويرس

سجال بين "حسن" و"ساويرس" بسبب ثروته

الكهرباء

"شاكر": زيادة أسعار الكهرباء 15% يوليو المقبل

ارهابى

92 اتهامًا لمنفذ مجزرة المسجدين

البرادعي

"البرادعي" يوجه رسالة محرجة لـ"العالم العربي"

الملك سلمان ونجله

السعودية تواجه اتهامات قطر بهذا الرد

سيناتور البيضة

ضربة جديدة لسيناتور البيضة

الخطيب

"منصور" يوجه دعوة لـ"الخطيب" في نهائي الكونفدرالية

نجل ترامب

نجل ترمب يهاجم الجزيرة.. تعرف على السبب

انسا\

أسباب صادمة عن انتحار السيدات في رمضان بمعتقلات الحوثي

"روحاني" يبدأ الترتيبات بخطة "زمن الحرب"

عرب وعالم

روحاني
روحاني

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

#

روحاني: نواجه حربا شاملة غير مسبوقة

#

كاتب سعودي: الحرب قادمة لا محالة في المنطقة

#

وفد قطري رفيع المستوي يزور السودان

إيران

روحاني

الحرب

أكريكا

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أمس الإثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالب بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب"، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة.

وأفادت الوكالة أن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن "مجلس زمن حرب أعلى" من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.

ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله: "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات."

وذكر روحاني أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة "في المصارف وبيع النفط"، مشيرا إلى أن البلاد "متحدة في ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أدرجت إدارة ترامب الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية"، وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول فيديو شديد الوضوح للكرة الأرضية
» تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة
» "الرقابة المالية" تصدر قرارين تعرف عليهما
» صادم.. كاميرات المنزل تكشف سارق نقودها على مدار عامين
» نهار "المعز" فى "رمضان".. الأكثر روحانية
» تشريح جثة طبيب عربى قتل داخل شقته فى فيصل
» بالصورة.. محمد عواد "يسخر" من المنتخب بعد عدم انضمامه
» تفاصيل رؤيا عجيبة لعمة الرسول عن غزوة بدر
» "حماس" توجه رسالة لـ"البحرين": لا تدنسي أرضك
» رسميًا.. المنتخب يضم وليد سليمان و"السعيد"
» الجامعة العربية: هجمات الحوثيين تهديد خطير للأماكن المقدسة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان