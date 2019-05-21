نجل ترمب يهاجم الجزيرة.. تعرف على السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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اتهم نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة "الجزيرة" القطرية، بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الجزيرة تنشر فيديوهات علنية تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيس بوك. فهل تتخذ إدارة فيس بوك إجراء وتحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟"

وطالب نجل ترامب، بالتوقف عن الظهور على قناة الجزيرة، عقب نشرها فيديوهات تحض على الكراهية وفقا لوصفه، وتنكر "الهولوكوست" بحق اليهود.

ومن جانبها، أوقفت قناة "الجزيرة" اثنين من صحفييها عقب نشرهما مقطع فيديو ينفي حقائق عن محرقة "الهولوكوست".

يذكر أن عدد ضحايا المحارق النازية في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم "الهولوكوست"، يقدر بنحو ستة ملايين يهودي.


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