إحالة عامل بمدرسة ثانوى للمحاكمة لتورطه في قضايا الإرهاب

21 مايو 2019 - 11:54 ص

أمرت النيابة الإدارية بملوي - محافظة المنيا بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة لتورطه في قضايا الإرهاب.

كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إدارياً، وذلك على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارًا من 28/8/2016 ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم236 لسنة 2018 أمام المستشار حازم عبد الحكيم بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسئولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم 27/8/2016 وانقطاعه في اليوم التالي ما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم 27/8/2016 ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الآتية:

• خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك ما ترتب عليه إحداث تلفيات بهم

• قام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم ، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الاكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام، وحاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية ) وأسلحة غير مششخنة ( فرد وبنادق خرطوش ) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسئولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول المهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم 27/8/2016 وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور مما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه له دون وجه حق

وبناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية ، كما أمرت بمسالة مسؤولي شئون العاملين إداريا.

كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق .