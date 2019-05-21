92 اتهامًا لمنفذ مجزرة المسجدين

21 مايو 2019 - 11:55 ص

أكدت الشرطة النيوزيلندية رسميًّا، اليوم الثلاثاء، أن منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلمًا، إرهابى وسيحاكم بناء على هذا الاتهام.

وأضافت الشرطة، في بيان نشرته الوكالة الفرنسية أن تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6- إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وُجّهت إلى برنتون تارنت

وأكدت أنه إضافة إلى تهمة الإرهاب؛ يواجه "تارنت" 51 اتهامًا بالقتل، و40 اتهامًا بمحاولة القتل، في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

أوضحت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين. وحدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو.

وكانت نيوزيلندا قد بدأت تحقيقًا في مذبحة مسجدي كرايستشيرش، بالاستماع للأدلة، في وقت سابق من شهر مايو الجاري.

وفي وقت سابق، وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاعتداء على المسجدين بأنه "هجوم إرهابي" تم التخطيط له جيدًا منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ.

وكان الإرهابي المسلح قد بث المذبحة على فيسبوك في أسوأ هجوم بالرصاص في نيوزيلندا.

ويحتجز تارنت، الأسترالي البالغ من العمر 28 عامًا، في سجن تحت حراسة أمنية مشددة، ويخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة.