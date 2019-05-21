» تشريح جثة طبيب عربى قتل داخل شقته فى فيصل

21 مايو 2019 - 12:09 م

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة تشريح جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية عثر عليه مقتولًا داخل منزله فى فيصل، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية فى الجيزة تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى منطقة فيصل. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرّض للخنق، كما تبيّن بعثرة محتويات الشقة، بما يؤكد أن الجريمة ارتُكبت بغرض السرقة.