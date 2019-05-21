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مسجل خطر يمزق جسد عامل أثناء سرقته

قضايا وحوادث

عامل
عامل

أحمد الشربينى

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أقدم مسجل خطر على تمزيق جسد عامل أثناء سرقته أسفل كوبرى 15 مايو بكورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا وتمكنت دورية أمنية من ضبطه.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بولاق لتفقد الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل دائرة القسم استغاث مواطن مصاب بجروح قطعية باليد والساق) وقرر بأنه حال سيره أسفل كوبرى 15 مايو بشارع كورنيش النيل دائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص وهدده بسلاح أبيض واستولى منه على مبلغ مالى كرهًا عنه وحال مقاومته تعدى عليه محدثًا إصابته ولاذ بالفرار.

على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهم واللحاق به حتى تمكنت من ضبطه وتبين أنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتى "استعراض قوة، سلاح أبيض") وضبط بحوزته المبلغ المالى المستولى عليه وكذا السلاح الأبيض المستخدم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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