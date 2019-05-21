  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أمر ملكي جديد للعاهل السعودي

ساويرس

سجال بين "حسن" و"ساويرس" بسبب ثروته

الكهرباء

"شاكر": زيادة أسعار الكهرباء 15% يوليو المقبل

ارهابى

92 اتهامًا لمنفذ مجزرة المسجدين

البرادعي

"البرادعي" يوجه رسالة محرجة لـ"العالم العربي"

الملك سلمان ونجله

السعودية تواجه اتهامات قطر بهذا الرد

سيناتور البيضة

ضربة جديدة لسيناتور البيضة

الخطيب

"منصور" يوجه دعوة لـ"الخطيب" في نهائي الكونفدرالية

نجل ترامب

نجل ترمب يهاجم الجزيرة.. تعرف على السبب

انسا\

أسباب صادمة عن انتحار السيدات في رمضان بمعتقلات الحوثي

سجال بين "حسن" و"ساويرس" بسبب ثروته

الحياة السياسية

ساويرس
ساويرس

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مطربة سعودية تثير الغضب بقراءة القرآن "عارية"

#

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

#

شاهد.. مشادة كلامية حادة بين ضيوف الإبراشي

#

"روح عيش في أوروبا" تشعل النار فى أستوديو أديب

مصر

ساويرس

عمار

سجال

دار سجال بين الباحث في الشئون الإسلامية عمار علي حسن، ورجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن تغريدة نشرها "الأول" حول رجال الأعمال المصريين.   

وكانت البداية مع خبر نشره "حسن" على حسابه  في"تويتر" بشأن تبرع الملياردير الأمريكي روبرت سميث تكاليف دراسة مئات الطلاب، معلقًا علي ذلك: "يا ليت مليارديرات مصر، الذي كون أغلبهم ثرواتهم من أبواب الفرص، بعيدا عن الجهد والخبرة والذكاء، يفعلون مثل هذا الثري الأمريكي" .

فيما رد "ساويرس" علية بقوله: " بالذمة ده كلام علمى ده.. عملوا ثرواتهم من أبواب الفرص وبعيد عن الجهد والخبرة والذكاء؟ يا راجل مكانش حد غلب".

فيما عاود "عمار" الرد على "ساويرس" بقوله: "طبعًا كلام علمي، فأنا لم أقل "كلهم" لكنني قلت "أغلبهم" هذه حقيقة يعرفها الجميع. بين أثرياء مصر هناك استثناءات قليلة، لكن من أيام الجفالك والأوسيات ونظام الالتزام، والأغلبية كونت ثرواتها من عطايا الدولة، بمنح الأرض، أو التوكيلات، أو الباب الخلفي للعولمة، أو عبر الاحتكار والاستغلال .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. كاميرات المنزل تكشف سارق نقودها على مدار عامين
» نهار "المعز" فى "رمضان".. الأكثر روحانية
» تشريح جثة طبيب عربى قتل داخل شقته فى فيصل
» بالصورة.. محمد عواد "يسخر" من المنتخب بعد عدم انضمامه
» تفاصيل رؤيا عجيبة لعمة الرسول عن غزوة بدر
» "حماس" توجه رسالة لـ"البحرين": لا تدنسي أرضك
» رسميًا.. المنتخب يضم وليد سليمان و"السعيد"
» الجامعة العربية: هجمات الحوثيين تهديد خطير للأماكن المقدسة
» "روحاني" يبدأ الترتيبات بخطة "زمن الحرب"
» العلماء يكشفون السبب الحقيقي للبقع البيضاء في الأظافر
» كيف تصبح مليونيرًا.. تجربة أمريكية تعرف عليها

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان