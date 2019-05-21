» نهار "المعز" فى "رمضان".. الأكثر روحانية

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متابعات حنان حمدتو

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الاثار

شارع المعز

يبدو شارع المعز لدين الله الفاطمى بالقاهرة خلال شهر رمضان، أكثر جاذبية وروحانية، من بقية الأيام الأخرى خلال العام، وذلك لما يحمله الزائرون من اشتياق ورغبة فى رؤية آثاره  وكل شىء داخله خاصة فى هذا الشهر.

هذا الشارع الذى لم يبخل على المترددين، كونه معرضًا مفتوحًا للآثار الدينية الإسلامية، لم يكن ولو لمرة مغلقا سواء بلحظات  النهار أو الليل ويظل مزارًا عريقًا دائمًا أمام كل الناس من كل البلدان شرقا وغربا، ومع أجواء شهر رمضان المعظم يبقى لكل جزء به ملامح وشعور مختلف  مع وجود الأهالى والتجار القابعون أيضا بين جدرانه.

وفى ساعات ما بعد الظهر فى الشهر الكريم، رصدت "المصريون"، فى 20 مشهدًا، أجواء الشارع التاريخى، وأنين خطوات الناس على أرضه ومدى تأثر الزائرين  بمقتنياته خلال زياراتهم نهارًا، فكان الأمر يختلف تمامًا عن الأجواء المعتاد رصدها ما بعد لحظات الإفطار عقب أذان  المغرب.

تفاعل الزائرون مع المزارات والسُبل المملوكية والفاطمية  من بداية الشارع  من ناحية الأزهر، انتهاء به فى من ناحية منطقة باب الشعرية عند باب الفتوح، وعلى الرغم من إغلاق المحال فى هذا الوقت من اليوم إلا أن صوت الناس  ومحبى المعز يصدح فيكل مكان.

والتقط الزائرون الصور التذكارية بجانب  كل أثر وعلى رأسهم منزل ووقف مصطفى جعفر السلحدار ومسجد الحاكم بأمر الله وكتاب كتخدا وقصر الامير بشتاك والمدرسة الكاملية  وسبيل محمد على ومسجد الظاهر برقوق.

شاهد الصور..












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