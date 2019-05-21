تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة

متابعات-علا خطاب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لدار مسنين بالصين، حيث أثارت ممارسة كبار السن في هذه الدار لجميع الرياضات، التي تتطلب جهد، انبهار الجميع، واصفين إياه بـ"الخيالي" .
ونشر حساب يدعي "الجريمة نيوز"، عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو للمسنين بدار عجزة بالصين، وهم يمارسون رياضات شاقة، كرفع الأثقال و الجمباز وتسلق الأشجار والأسوار الحديدية، ما أثار دهشة واستغراب كثير من رواد السوشيال ميديا .
#فيديو |•| من (دار العجزة) بالصين ?? pic.twitter.com/uQFup2rCwu— الجريمة نيوز ???? (@aljareemanews) 20 مايو 2019
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