تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة

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متابعات-علا خطاب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لدار مسنين بالصين، حيث أثارت ممارسة كبار السن في هذه الدار لجميع الرياضات، التي تتطلب جهد، انبهار الجميع، واصفين إياه بـ"الخيالي" .

ونشر حساب يدعي "الجريمة نيوز"، عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو للمسنين بدار عجزة بالصين، وهم يمارسون رياضات شاقة، كرفع الأثقال و الجمباز وتسلق الأشجار والأسوار الحديدية، ما أثار دهشة واستغراب كثير من رواد السوشيال ميديا .


 


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