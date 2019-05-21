إقامة دائمة لأصحاب الكفاءات في دولة خليجية

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أطلقت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، نظام الإقامة الدائمة تحت مسمى "البطاقة الذهبية"، وذلك للكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكل الفنون.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الدفعة الأولى من مستحقي "البطاقة الذهبية" عددهم 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات عبر تغريدته على "تويتر": "البطاقة الذهبية" ستمنح للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا وجميع المقيمين في الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة".


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