» النيابة تكشف مفاجأة.. وتبرئ سيدة من قتل زوجها

21 مايو 2019 - 01:34 م

فجرت التحقيقات التى أجرتها نيابة حلوان مفاجأة فى قضية اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة نجلها، حيث تبين عدم تورط السيدة فى جريمة القتل نظرًا لانفصالهما منذ فترة.

وبين التحقيقات أن نجل المجنى عليه متهم بالواقعة بسبب الخلاف حول الأمور المادية، بعدما طلب المتهم من والده مبلغًا ماليًا فرفض المجنى عليه فتعدى عليه نجله بالضرب حتى سقط جثة هامدة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل سيدة وحبس نجلها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل والد الثانى، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة

جاء بالتحقيقات أن قسم حلوان، تلقى إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول المدعو "أحمد.إ"، 62 سنة، سائق ومقيم بمدينة الشمس، جثة هامدة

وأضافت التحقيقات أنه خلافات بين المجني عليه وطليقته، وتدعى "رضا. م"، 56 سنة، صاحبة محل مواد تموينية، ومقيمة بذات العنوان، ونجله "إبراهيم" 28 سنة، محاسب، ومقيم نفس العنوان، وذلك بسبب محاولة المتوفى إلغاء توكيل عام محرر للأولى ونجلها

وبتكثيف التحريات تبين تورط نجل المجنى عليه وعدم تورط طليقة المجنى عليه لانفصالهما منذ فترة وعدم وجود صلة بينهما.

تحرر عن ذلك محضر رقم 13648 لسنة 2019، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السيدة وحبس نجلها