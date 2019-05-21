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ممدوح حمزة يطالب بالإفراج عن "مرسي"

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حمزة

مرزوق

طالب المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، بالإفراج عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد صدور أمر من النيابة بالأمس بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق وآخرين.

وقال في عدة تغريدات نشرها علي حسابة الخاص بـ"تويتر": "الحرية لكل سجناء الرأى، وفى انتظار الإفراج عن باقى المحبوسين احتياطيًا فى قضايا رأى جمال عبد الفتاح والمهندس يحيى حسين ومحمد رمضان ومحمد الشريف وزياد أبو الفضل وحازم عبد العظيم وعادل صبرى وإسماعيل الإسكندرانى وخالد لطفى، وشادى الغزالى حرب وعبد العزيز الفضالى وخالد بسيوني".

وتابع: "أطالب بالإفراج عن خالد محمود ومهاب الإبراشى ومصطفى فقير وهيثم محمدين ومصطفى ماهر وأمير عيسى وأحمد بدوى وعبير الصفتى وسامح سعودى وعمرو محمد وشادى أبو زيد وشريف الروبى ووليد شوقى وأحمد محيى وجمال فاضل وأحمد الرسام ورمضان أبو زيد وهلال المصرى وحسن البنا وأيمن عبد المعطى وجمال عبد الحكيم وسيد البنا

وأضاف "حمزة" :"وأيضًا لكل من إسلام الحضرى وأحمد رجب ومحمد أكسجين ومعتز ودنان، وكل المحبوسين فى قضايا نشر، وكل من فاتنى اسمه وفى انتظار قرار بالافراج عن المحكومين والمحبوسين محمد منيب والمستشار هشام جنينة ومن فاتنى اسمه وهذه خطوة على طريق الافراج عن كل سجناء الراى المحكومين والمحبوسين احتياطيًا"

واختتم تغريدته بقوله: "وأطالب بالإفراج عن محمد مرسي الرئيس السابق".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالأمس  بشأن الإفراج عن كل من السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة .


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