المالية تكشف عن أمر مهم بالموازنة الجديدة

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مجلس النواب

مصلحة الضرائب

كشف محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، عن أن الموازنات العامة الجديدة بالعام المالي 2019 /2020 لا تشمل أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء تكليف الأطباء بوزارة الصحة.

وتابع خلال مناقشة موازنة وزارة المالية: "أقل زيادة في الجهاز الإداري للدولة هي وزارة المالية حتى لا يقال إن الوزارة تجامل نفسها".

ومن جانبه ناشد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بإعادة هيكلة أجور العاملين بالهيئات الإيرادية، موضحا: "يوجد في العام الجديد 856 مليار جنيه إيرادات مستهدفة تقوم بتحصيلها الهيئات الإيرادية".

كما طالب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بزيادة أجور العاملين بمصلحة الضرائب، نظرا للأدوار التي يقومون بها.


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