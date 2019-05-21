بالأسماء.. الجنايات تبرئ 5 متهمين بحريق النادي الأهلي

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قضت الدائرة 29 جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة 5 أعضاء برابطة "أولتراس أهلاوي" من اتهامهم بإضرام النار في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي عام 2014، والصادر بحقهم القرار في القضية رقم 15567 جنايات قصر النيل هم: محمد محمد فرحات، وأحمد رضا الصادق، ومحمد علي ماهر، ومحمد حسن إمام، وأحمد عثمان محمد.

وألغت محكمة النقض في أكتوبر الماضي الحكم الصادر من محكمة أول درجة على المتهمين الخمسة بالسجن المشدد 15 سنة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر عام 2014، باندلاع حريق في الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي، خلال مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك.

ووجهت للمتهمين اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.


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