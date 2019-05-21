الدين المحلي يرتفع إلى 4.1 ترليون دولار

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الدين الخارجى

الدين المحلي

ارتفع الدين المحلي للبلاد في نهاية العام الماضي 2018 بنسبة بلغت 20.25% على أساس سنوى.

وأضاف البنك المركزي في بيان له أن معدلات الدين المحلى ارتفعت إلى 4.1 تراليون دولار بما يعادل 241 مليار دولار نهاية ديسمبر من العام الماضى.

وكان البنك المركزي أعلن زيادة الدين الخارجى للبلاد إلى 96 مليار دولار نهاية 2018.

وتحاول الحكومة السيطرة علي معدلات الدين العام من خلال إعادة هيكلية شاملة للقروض وإطالة فترة سدادها، حيث أكد صندوق النقد الدولى أن معدلات الدين العام في طريقها نحو الأنخفاض لتصل إلى 85% من إجمالى الناتج المحلى نهاية العام المالى 2019-2020، مقارنة 103% من إجمالى الناتج المحلى الأجمالى نهاية العام المالى 2016 -2017.


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