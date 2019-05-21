الريال يتحرك لتحقيق حلم زيدان بالتعاقد مع هذا اللاعب

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زيدان

مبابى

الفريق الملكي

بدأت ادارة نادي ريال مدريد الإسباني في التحرك لتحقيق حلم الفرنسي زين الدين زيدان خلال الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع اللاعب كليان مبابي من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأنه حلم بالنسبة لزيدان، مدرب الفريق الملكي.

وتابع البرنامج إن خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد سافر لفرنسا من أجل الاجتماع مع والد مبابي ووكيله في ذات الوقت للحديث عن انتقاله لصفوف الفريق الملكي.

ويرفض باريس سان جيرمان بيع مبابي الذي ضمه النادي منذ عامين من موناكو مقابل 180 مليون يورو وينتهي عقده في يونيو 2023.


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