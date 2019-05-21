وزير الدفاع يلتقى عدداً من دارسى المعاهد التعليمية

21 مايو 2019 - 05:06 م

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لإستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسى المعاهد العسكرية.

وإستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية ، مؤكداً على الإهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية بإعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطورالذى يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية فى التدريب والتأهيل.

وأدار الفريق أول محمد زكى حواراً مع الضباط إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات مؤكداً على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة مع الاهتمام بالمرؤسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة.

وأشاد القائد العام بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة وطالبهم بالإنتباه إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك فى القفزات التنموية التى يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.

وأوصى القائد العام الدارسين بالإستمرار فى البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التى تعينهم على إتخاذ القرار السليم ، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلماً وحرباُ.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة.