  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
شريف مدكور

شريف مدكور بتقدم بهذا الطلب للتليفزيون

الدولار اليوم

الجنيه المصري بـ1.5 دولار أمريكي

المنتخب

نجم الفراعنة ينتقل من البريميرليج للأهلي

السيسي

5 توجيهات من الرئيس لـ"مدبولي" و"معيط"

القوات البحرية توقف سفينة تهريب

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب بحرى مشترك

مدبولي

6 قرارات مهمة لرئيس الورزاء.. تعرف عليها

زين الدين زيدان

الريال يتحرك لتحقيق حلم زيدان بالتعاقد مع هذا اللاعب

جانب من اللقاء

وزير الدفاع يلتقى عدداً من دارسى المعاهد التعليمية

البنك المركزي

الدين المحلي يرتفع إلى 4.1 ترليون دولار

تحطم مقاتلة تركية بمحافظة لواء إسكندرون

بالفيديو.. انفجار مقاتلة صينية عقب سقوطها علي الأرض

«وادى الصعايدة»يحصد المركز الأول بتخرج" إعلام القاهرة"

آخر الأخبار

وادي الصعايدة
جانب من الحدث

أسامه عبدالله

أخبار متعلقة
#

«صناعة الإعلام في ظل التحديات التكنولوجية»..مؤتمر بـ«إعلام القاهرة»

#

اليوم.. محاكمة خفير في واقعه هجوم كلبين على مواطن بالتجمع

#

اليوم.. محاكمة خفير فيلا في واقعه هجوم كلبين على مواطن بالتجمع

#

6مشاريع تخرج من«إعلام القاهرة» تفوز في مهرجان الشروق

الإعلام

التليفزيون

جامعة القاهرة

وادي الصعايدة

الارامل

فاز طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، بالمركز الأول لمشاريع التخرج بالقسم عن فيلم تحت عنوان "وادي الصعايدة"، حيث تقوم فكرة الفيلم عن قرية "السماحة" المخصصة للأرامل والمطلقات المتواجدة بمدينة أسوان، والتي تبعد نحو ساعة ونصف عن "إدفو".

وقالت غدير سامى، الطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو بمشروع تخرج "وادي الصعايدة"، إن الفيلم الخاص بمشروعهم يتحدث عن قرية "السماحة" بمحافظة أسوان، مشيرة إلي أنها قرية للسيدات الأرامل فقط خصصت عام 1998.

وأضافت سامى، لــ "المصريون"أن مشروع تخرجهم تناول حياة ومعيشة السيدات بالقرية، وأبراز قوة السيدة المصرية التي تتحدي الصعاب، بجانب تسليط الضوء حول خوفها على أولادها ومستقبلها واشتياقها لزوجها المتوفي.

ومشروع التخرج تحت إشراف ريهام ود المعيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعمل الطالبات: إسراء حامد، إنجي الحباك، رهف مصطفى، سارة محمد، سالي سامح، سعاد مرسي، سندس عصام، صفاء الصغير، غدير سامي، كاريمان حسني، محمد ثابت مالك، منة الله محمد عبد الجواد، نهى إدريس، نورا محمد، هند أعبيدي، وسام خالد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة سوهاج: 12400بالزراعة والآداب يخوضون الإمتحانات
» أمي المتوفاة تأكل معي بشراهة
» «وادى الصعايدة»يحصد المركز الأول بتخرج" إعلام القاهرة"
» ننشر..أسماء المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات بالجامعات
» «الخشت»: زيادة الموازنة الجديدة 300% عن العام الماضي
» النيابة تكشف مفاجأة.. وتبرئ سيدة من قتل زوجها
» شاهد.. أول فيديو شديد الوضوح للكرة الأرضية
» تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة
» "الرقابة المالية" تصدر قرارين تعرف عليهما
» صادم.. كاميرات المنزل تكشف سارق نقودها على مدار عامين
» نهار "المعز" فى "رمضان".. الأكثر روحانية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عشاء

    08:22 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان