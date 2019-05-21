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الجنيه المصري بـ1.5 دولار أمريكي

مال وأعمال

الدولار اليوم
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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في مفاجأة من العيار الثقيل استطاع الجنيه هزيمة الدولار الأمريكي هزيمة ساحقة فى الواقع الافتراضي على مواقع التجارة الإلكترونية على الشبكة العالمية الإنترنت.

وعرض الجنيه المصري الذي يحمل صورة الفرعون توت عنخ امون على موقع امازون الأمريكي بقيمة 23 دولار، كما عرضت العملات التذكارية فئة جنيه والتى أصدرتها مصلحة سك العملة اخيرا والخاصة بالمشروعات القومية ومنها حقل ظهر والعاصمة الإدارية الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية، للبيع بقيمة تجاوزت 22 جنيه مصري اى ما يقرب من 1.5 دولار على موقع سوق دوت كوم ، والذي يعد إحدى شركات التابعة لشركة أمازون الأمريكية في مصر.

ورغم أن بيع العملات التذكارية لا يمثل جريمة يعاقب عليها القانون إلا أنه يهدر على الدولة مبالغ طائلة حيث أنه لا يتم تحصيل الضريبة المقررة على بيع وشراء السلعة من خلال مواقع التجارة الإلكترونية وذلك لعدم وجود قانون حتى الآن ينظم العلاقة بين البائع والمشتري ويحدد الضرائب المقررة على عمليات البيع التى تتم عبر مواقع التجارة الإلكترونية حتى الآن لعدم صدور قانون التجارة الإلكترونية لعدم انتهاء الحكومة من مشروع القانون حتى الآن.

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