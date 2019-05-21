  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:11 ص
بحث متقدم
كنافة رمضان

سلع ومهن تزدهر فى رمضان وأخرى ترفع شعار: مغلق لنهاية الشهر

الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بأمراء كل المناطق ويصدر أوامر عاجلة

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

أردوغان وترامب

أمريكا تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن منظومة «إس 400»

تركي آل الشيخ

رجلا أعمال عربيان يسعيان لشراء نادٍ بالدوري المصري

هواوى

لعملاء «هواوى».. 4 أسئلة حول مستقبل هاتفك

عمال مصريون فى الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

اجتماع السيسي

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

موائد الرحمن فى رمضان

موائد الرحمن فى رمضان.. «حسنات» وللساسة مآرب أخرى

تركي آل شيخ

كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين

جامعة سوهاج: 12400 بـ"الزراعة" و"الآداب" يخوضون الامتحانات

آخر الأخبار

جامعة سوهاج
جانب من الامتحانات

أسامة عبد الله

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

#

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة"

#

خلال ساعات.. الحُكم على حسن مالك فى "الإضرار بالاقتصاد"

#

غدًا.. الحُكم على حسن مالك في "الإضرار بالاقتصاد القومي"

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج لجان الامتحانات بكليتي الآداب والزراعة اليوم بمقر الجامعة الجديد، والتي تستمر حتى 20 يونيو القادم .

وقال عزيزفى تصريحات صحفية خلال تفقده لجان الامتحانات، إن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات خاصة خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم التأكد من توافر الرعاية الطبية الكاملة ووسائل التهوية الجيدة داخل اللجان لضمان إجراء الامتحانات بكل يسر، كما حرص رئيس الجامعة على التأكد من مدى مطابقة الأسئلة لمعايير الورقة الامتحانية، مؤكدا علي استمرار عملية نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديدة الي جميع ارجاء المحافظة بعد انتهائهم من اداء الامتحانات .

ومن ناحيته قال الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب إن 11 ألفًا و500 طالب وطالبة بجميع أقسام الكلية يؤدون امتحانات نهاية العام، مضيفًا أنه جرى توزيعهم على 4 فرق داخل 61 لجنة، إضافة إلى تخصيص لجان للطلاب المكفوفين

وقال الدكتور أحمد سالمان عميد كلية الزراعة أن عدد الطلاب بالفرق الأربعة 1400 طالب وطالبة موزعين على 24 لجنة بمدرجات وفصول مبنى الكلية بالمقر الجديد، وأضاف أن إمتحانات الدراسات العليا ستبدأ يوم 21 مايو الجاري وستنتهي 20 يونيو القادم والتي سيؤديها 166 طالب وطالبة، منهم 116 بالماجيستير و50 بدرجة الدكتوراه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة
» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب
» «الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"
» كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين
» "بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية
» مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"
» «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين
» حرس رئيس المخابرات السوداني يرفض القبض عليه ويتصدى للشرطة
» الطيب: هكذا يريد الغرب "حقوق الإنسان" فى مصر
» رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي
» ذئاب بشرية.. 13 شابًا يغتصبون "خديجة" بشكل وحشي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد