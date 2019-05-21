  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:11 ص
بحث متقدم
كنافة رمضان

سلع ومهن تزدهر فى رمضان وأخرى ترفع شعار: مغلق لنهاية الشهر

الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بأمراء كل المناطق ويصدر أوامر عاجلة

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

أردوغان وترامب

أمريكا تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن منظومة «إس 400»

تركي آل الشيخ

رجلا أعمال عربيان يسعيان لشراء نادٍ بالدوري المصري

هواوى

لعملاء «هواوى».. 4 أسئلة حول مستقبل هاتفك

عمال مصريون فى الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

اجتماع السيسي

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

موائد الرحمن فى رمضان

موائد الرحمن فى رمضان.. «حسنات» وللساسة مآرب أخرى

تركي آل شيخ

كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين

هل تزوجها سرًا؟

"بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية

عرب وعالم

بوتين وصديقته البطلة الرياضية
بوتين وصديقته البطلة الرياضية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الوفد" يتقدم بمشروع قانون لمكافحة التعصب الرياضى لمجلس النواب

#

"أديب" يسخر من "بوتين" بسبب هذا الأمر

#

«بوتين» يُقيل 9 جنرالات

#

بالصور.. مصلون يؤدون التدريبات الرياضية فى مسجد

بوتين

زواج

توأم

صديقته

كشفت تقارير صحفية، خبرا “مثيرا” بشأن رياضية روسية يقال إنها شريكة للرئيس، فلاديمير بوتن، منذ فترة طويلة، لكن الكرملين لم يؤكد بعد ما أثير بشأن العلاقة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن صديقة بوتن “المحتملة”؛ وهي لاعبة الجمباز السابقة، ألينا كبايفا، أنجبت توأما من ذكرين، خلال الآونة الأخيرة.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن الولادة من الرياضية التي سبق لها أن أحرزت الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، أما الكرملين فهو لا يخوض دائما في حياة الرئيس الخاصة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تم تخصيص طابق بأكمله داخل إحدى المراكز الطبية الفخمة في موسكو، لأجل ولادة الرياضية السابقة. وبحسب مصدر صحفي روسي، فإن صديقة بوتن المفترضة أنجبت التوأم عن طريق عملية قيصرية، وحضر عدد من ضباط الشرطة إلى المركز الطبي قبل الولادة.

فضلا عن ذلك، تم إبعاد أغلب الموظفين في المركز الطبي خلال الولادة، وهذا الأمر اعتبره كثيرون بمثابة مؤشر على “العلاقة” بالرئيس لأن العناية برياضية سابقة لا يتطلب كل هذه الاحتياطات.

وفي سنة 2014، أعلن بوتن وزوجته، ليودميلا، طلاقهما، بشكل رسمي، لكن الشائعات تقول إن علاقة الرئيس بلاعبة الجمباز تعود إلى أكثر من عشر سنوات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة
» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب
» «الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"
» كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين
» "بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية
» مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"
» «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين
» حرس رئيس المخابرات السوداني يرفض القبض عليه ويتصدى للشرطة
» الطيب: هكذا يريد الغرب "حقوق الإنسان" فى مصر
» رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي
» ذئاب بشرية.. 13 شابًا يغتصبون "خديجة" بشكل وحشي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد