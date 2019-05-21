مع قرب إعلان "صفقة القرن".. أبومازن يلتقي أمير قطر

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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فإن عباس التقى، مساء اليوم، أمير دولة قطر في الدوحة التي بدأ لها زيارة رسمية أمس لمدة 3 أيام.

وتناول اللقاء "آخر المستجدات حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

كما تطرقا إلى "الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية". ‎

وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.

وفي 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

فيما خصصت قطر مؤخرا، 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني بينهم 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل وهو ما رحبت به الحكومة الفلسطينية.

وتأتي زيارة عباس مع قرب إعلان الولايات المتحدة عن خطة سلام ستكشف عنها في يونيو المقبل تحت مسمى "صفقة القرن"، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.


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