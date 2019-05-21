  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:10 ص
بحث متقدم
كنافة رمضان

سلع ومهن تزدهر فى رمضان وأخرى ترفع شعار: مغلق لنهاية الشهر

الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بأمراء كل المناطق ويصدر أوامر عاجلة

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

أردوغان وترامب

أمريكا تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن منظومة «إس 400»

تركي آل الشيخ

رجلا أعمال عربيان يسعيان لشراء نادٍ بالدوري المصري

هواوى

لعملاء «هواوى».. 4 أسئلة حول مستقبل هاتفك

عمال مصريون فى الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

اجتماع السيسي

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

موائد الرحمن فى رمضان

موائد الرحمن فى رمضان.. «حسنات» وللساسة مآرب أخرى

تركي آل شيخ

كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين

غدًا..

بعد تعديل الدستور.. «النواب» يناقش تعديل قوانين الهيئات القضائية

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

البرلمان يفتح باب المقترحات على تعديلات الدستور

#

البرلمان يبدأ التصويت على التعديلات الدستورية

#

"عبد العال" يحذر النواب من هذه المعلومات

#

رسميًا.. البرلمان يوافق على تعديل الدستور

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها غدا الأربعاء، 7 مشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديلات قوانين الهيئات القضائية، لتتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتشمل مشروعات القوانين، مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. وتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة
» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب
» «الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"
» كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين
» "بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية
» مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"
» «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين
» حرس رئيس المخابرات السوداني يرفض القبض عليه ويتصدى للشرطة
» الطيب: هكذا يريد الغرب "حقوق الإنسان" فى مصر
» رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي
» ذئاب بشرية.. 13 شابًا يغتصبون "خديجة" بشكل وحشي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد