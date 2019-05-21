  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:11 ص
بحث متقدم
كنافة رمضان

سلع ومهن تزدهر فى رمضان وأخرى ترفع شعار: مغلق لنهاية الشهر

الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بأمراء كل المناطق ويصدر أوامر عاجلة

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

أردوغان وترامب

أمريكا تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن منظومة «إس 400»

تركي آل الشيخ

رجلا أعمال عربيان يسعيان لشراء نادٍ بالدوري المصري

هواوى

لعملاء «هواوى».. 4 أسئلة حول مستقبل هاتفك

عمال مصريون فى الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

اجتماع السيسي

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

موائد الرحمن فى رمضان

موائد الرحمن فى رمضان.. «حسنات» وللساسة مآرب أخرى

تركي آل شيخ

كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

الحياة السياسية

اجتماع السيسي
اجتماع السيسي

متابعات

أخبار متعلقة
#

الحكومة المغربية: الحوار مع الأطباء مستمر لحل مشاكلهم

#

تفاصيل لقاء الرئيس مع رجال أعمال بالصين

#

نائب المحافظ: "المركزي" يعمل على هيكلة أجل الديون الخارجية

#

«أكشاك بريد لحجز تذاكر القطارات».. هل تختفى السوق السوداء؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوي الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وفى هذا الإطار وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض جهود الدولة للتحول الرقمي والتعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.

وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية أوضح الدكتور معيط أنه جاري العمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي على نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب إلكترونيا منذ بداية العام الجاري 2019، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، وأشار السيد الوزير إلى أن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونياً يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين على العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، كما أنه ييسر على الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبي، ويساعد على تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات، ويؤدى إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.

كما استعرض الدكتور معيط خطوات متابعة سداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومي لصالح صناديق المعاشات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة
» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب
» «الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"
» كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين
» "بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية
» مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"
» «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين
» حرس رئيس المخابرات السوداني يرفض القبض عليه ويتصدى للشرطة
» الطيب: هكذا يريد الغرب "حقوق الإنسان" فى مصر
» رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي
» ذئاب بشرية.. 13 شابًا يغتصبون "خديجة" بشكل وحشي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد