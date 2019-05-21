  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:09 ص
بحث متقدم
كنافة رمضان

سلع ومهن تزدهر فى رمضان وأخرى ترفع شعار: مغلق لنهاية الشهر

الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بأمراء كل المناطق ويصدر أوامر عاجلة

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

أردوغان وترامب

أمريكا تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن منظومة «إس 400»

تركي آل الشيخ

رجلا أعمال عربيان يسعيان لشراء نادٍ بالدوري المصري

هواوى

لعملاء «هواوى».. 4 أسئلة حول مستقبل هاتفك

عمال مصريون فى الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

اجتماع السيسي

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

موائد الرحمن فى رمضان

موائد الرحمن فى رمضان.. «حسنات» وللساسة مآرب أخرى

تركي آل شيخ

كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين

أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة

عرب وعالم

أمير الكويت
أمير الكويت

متابعات

أخبار متعلقة
#

أمير الكويت وملك الأردن يبحثان المستجدات الإقليمية

#

أميرا قطر والكويت يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

#

أمير الكويت يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري

#

رسالة هامة من أمير الكويت للرئيس السيسي

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء، إننا "نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة "، مشيرا إلى أن "وتيرة التصعيد المتسارعة".

وقال الصباح، في كلمة له وجهها للدبلوماسيين، مساء الثلاثاء، لدى زيارته مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الكويت، "يدرك جميعنا أننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة ويدرك أيضًا وتيرة التصعيد المتسارعة في منطقتنا".

وأعرب عن أمله أن "يعود الھدوء إلى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا".

وأوضح أن "الدبلوماسية الكويتية ترتكز على الحرص بمد جسور السلام وإرساء التعاون بين دول وشعوب العالم لخلق مصالح مشتركة بعيدًا عن التدخل في شؤون الآخرين والحفاظ على حسن الجوار والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي".

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبلإيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والإثنين، بحث مجلس التعاون الخليجي، مع وفد أمريكي ومبعوث بريطاني تطورات الأوضاع في المنطقة، بالتزامن مع سلسلة اجتماعات أجراها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، مع بعض سفراء الدول الأوروبية، بينها إيطاليا وبريطانيا، ناقشت القضايا الإقليمية والدولية.

وعقب هجمات حوثية، الثلاثاء الماضي، ضد أهداف سعودية، دعت الرياض القادة لحضور قمتين عربية وخليجية بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة
» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب
» «الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"
» كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين
» "بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية
» مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"
» «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين
» حرس رئيس المخابرات السوداني يرفض القبض عليه ويتصدى للشرطة
» الطيب: هكذا يريد الغرب "حقوق الإنسان" فى مصر
» رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي
» ذئاب بشرية.. 13 شابًا يغتصبون "خديجة" بشكل وحشي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد