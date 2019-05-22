سامح شكري: مساعٍ للتوصل لاتفاق في ليبيا وندعم حفتر

22 مايو 2019 - 01:30 ص

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود مساع للتوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا قائلا: "نعمل بالتنسيق مع شركائنا للعودة إلى الإطار السياسي".



جاء ذلك في كلمته، خلال حفل إفطار نظمته وزارة الخارجية المصرية لكبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وفق وسائل إعلام محلية.



وأعرب شكري عن دعم بلاده لـ"لجيش الوطني الليبي" الذى يقوده خليفة حفتر، "عملنا معه وسعينا لتوحيد بقية أطراف هذه المؤسسة الوطنية".



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وسط رفض واستنكار دوليين، باعتبار الهجوم وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في ليبيا.



وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.



وأشار شكري إلى أن المنطقة تشهد تفاعلات كثيرة تحتاج لحلول سياسية بعيدًا عن الحروب.



وأوضح أن "المنطقة عانت من حروب وتدمير (..) وتشهد تفاعلات كثيرة، وأوضاع متوترة فى الخليج العربى وسوريا واليمن والسودان، فضلاً عن الوضع فى إيران، والقرار الأمريكى بإرسال قطع بحرية للمنطقة".



وأضاف "ما حدث فى الملاحة البحرية بخليج هرمز، من خلال استهداف بعض السفن السعودية والإماراتية، يمثل خطورة للوضع بشكل عام، خاصة على الأمن القومى العربي".

