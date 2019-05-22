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زعيم الحوثيين: الحديث عن استهدافنا لمكة "افتراء"

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نفي زعيم جماعة الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، مجددا، ما تداولته وسائل إعلام سعودية مؤخرا من استهداف جماعته لمكة المكرمة بصاروخين باليستيين، واصفا هذا الحديث بأنه "افتراء"، وذلك في ثاني نفي للجماعة خلال يومين.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها الحوثي، الثلاثاء، وبثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة.
وأعلنت السفارة السعودية في واشنطن، الإثنين، اعتراض الدفاع الجوي صاروخين، باتجاه منطقة مكة، متهمة الحوثيين في اليمن بإطلاقهما، وهو ما نفاه المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحي سريع، أمس.
وقال الحوثي إن "ضربات الجيش واللجان (تابعة لجماعته) يتم الإعلان عنها أولًا بأول وبكل شجاعة ووضوح وتحدٍ وهي دائمًا ضمن المبادئ الأخلاقية والشرعية للشعب اليمني". 
وأشار إلى أن ما تداوله الإعلام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو "افتراء وبهتان وكذب فظيع".
ولم يصدر تعليق فوري من السعودية حول تصريحات "الحوثي".
وأعلنت السعودية، الثلاثاء الماضي، أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض. 
وتبنى الحوثيون ذلك الهجوم، والذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة. 
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، وتقاتلهم القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على تلك المحافظات، وتقود الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 

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