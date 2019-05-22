» تطبيق زيادة البدل الصحفي اعتبارًا من مايو الجاري

22 مايو 2019 - 01:10 ص

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية اعتبارًا من شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذًا للوعد الذي سبق إعلانه بعد موافقة الحكومة على الزيادة بدءً من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم.

