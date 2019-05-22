إبراهيم فايق: لما شوفت الي حصل لنجم الزمالك حسيت بظلم وقهر

22 مايو 2019 - 06:07 ص

عبر الإعلامي إبراهيم فايق عن امتعاضه الشديد من عدم اختيار الظهير الأيسر للزمالك عبدالله جمعة ضمن قائمة المنتخب لأمم أفريقيا.



وقال "فايق" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "بكل أمانة عدم انضمام عبدالله جمعه وعواد ظلم كبير لا جدال فيه.. ظلم يصل إلى حد القهر.. غياب السولية وخبرات فتحي غريب.. غياب كهربا ورمضان أغرب.. قائمة المنتخب مش عادلة.. اللهم الحسنة الوحيدة استدعاء احمد علي ووليد سليمان وعبدالله السعيد".



وأضاف: "وأنا لما أطلع نار من بُقي في البرنامج بالليل محدش يلومني بقى".

