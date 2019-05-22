أبو تريكة ينصح: استحيت أن أقابل الله على معصية

22 مايو 2019 - 07:23 ص

وجه محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - نصيحة إلى متابعيه عبر حسابه بـ"تويتر" وذلك عن طريق الاستعانة بمقولة للحسن البصري.



وقال "تريكة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "قيل للحسن البصري : ما سر زهدك في الدنيا ؟ فقال: علمت بأن رزقى لن يأخذه غيري فاطمأن قلبى له .. وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به .. وعلمت أن الله مطّلع عليْ فاستحييتُ أن أقابله على معصية .. وعلمتُ أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد لـ لقاء الله".