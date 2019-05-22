» إعلامية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها الفنان: مستحيل أرجع له

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أحمد جمال
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ديانا الخميس

أعلنت الإعلامية السعودية ديانا الخميس انفصالها رسميا عن المطرب المصري أحمد جمال وذلك بعد خطوبة استمرت لأشهر .

وقالت "ديانا" في في تصريحات تليفونية لإحدى المجلات الخليجية: "انفصلت عن أحمد جمال، وعودتي إليه مستحيلة، وهذا قرار نهائي من طرفنا نحن الاثنين، وربنا يوفقه في اللي جاي، نحن انفصلنا نهائيا، وقرار العودة مستحيل من طرفي، وإن شاء الله ربنا يوفقني ويوفقه ويجيب اللي فيه الخير بإذن الله".

ويُلاحظ أن "جمال" و "ديانا" قاما بإلغاء متابعة بعضهما عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي ، فيما حذف "جمال" جميع الصور التي تجمعه بـ"ديانا" باستثناء صورة خطبتهما.

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