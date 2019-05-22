» بعد إصابة محمد نجم بجلطة.. تابت فنانة على يديه.. ومتزوج من أخت فنان

22 مايو 2019 - 08:12 ص

تعرض أمس الفنان محمد نجم لجلطة دماغية أدت إلى نقله للمستشفى في حالة خطيرة ووضعه تحت الملاحظة.



وفيما يلي بعض المعلومات عن "نجم" :



- وُلد عام 1944 بمحافظة الشرقية.



- شارك في العديد من المسرحيات والأفلام لكنه اعتزل السينما عام 1994 وذلك من أجل التفرغ للمسرح.



- حكى في أحد البرامج التلفزيونية أنه أخذ الفنانة هناء ثروت إلى الشيخ الشعراوي وتحدث معها حيث قررت بعدها ارتداء الحجاب واعتزال الفن.



- أكد أنه يرفض الخلاعة فضلا عن رفضه لظهور أية فنانة عارية في مسرحه ، مؤكدًا أنه مسؤول عن جميع الفنانات ، ولا يعتبر الأمر "تزمتا" بل قيمة يقدمها للمجتمع.



- قال إن المنتج الكبير سمير خفاجة عرض على سعاد حسني القيام بعمل مسرحي أمام عادل إمام لكنها رفضت واشترطت أن يكون البطل الذي يقف أمامها هو محمد نجم.



- هاجم الممثل أحمد آدم وقال إنه "يقلده" ، مطالبًا إياه بضرورة أن يقوم بعمل شخصية فنية خاصة لنفسه.



- قال إنه يحب الفنان محمد رمضان لكن ينصحه بألا يستدرج للعنف في أفلامه.



- أكد تقديره للنجوم الشباب لكن شدد على رفضه القيام بدور ثاني مع أحدهم ، قائلا: "لو عرض أحدهم هذه الفكرة هديله بالجزمة".



- متزوج من السيدة يسرية عبد الجليل ، وهي شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل ، وله منها ابن واحد يدعى "شريف".



