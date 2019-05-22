تدني للدولار واستقرار للريال السعودي أمام الجنيه

22 مايو 2019 - 09:22 ص

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، حيث تراوح سعر شراء الدولار اليوم بين 16.96 إلى 17.00 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.06 إلى 17.1.

وتراجع أيضًا سعر اليورو اليوم في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مستقراً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

ويشهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية حالة من التراجع التدريجي وتحديداً في الثلاث شهور الماضية، حيث فقدت العملة الخضراء أمام الجنيه المصري أكثر من 75 قرشًا خلال الفترة الماضية.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشين إلى 17.01 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة والتعمير والإسكان عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول،عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.