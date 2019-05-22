  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:07 م
بحث متقدم
صورة الخبر

وكالة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن

البرهان

تصريح مفاجيء لمستشار بن زايد عن "البرهان"

الدولار

عاجل.. الدولار يواصل التراجع ليسجل هذه الأسعار

المشدد من 3 لـ 10 سنوات للمتهمين بأرض كرداسة

إعدام لـ6 متهمين في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

إيدي كوهين

صحفي إسرائيلي يستدل بحديث نبوي عن الجنسية الإسرائيلية

معتمر

صادم.. معتمر حاول فتح مقام إبراهيم بهذه الطريقة

فيصل عزيزي

في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

المغامسي

المغامسي للإخوان: "أنتم مسلمون".. ولكن!

أحمد شوبير

"شوبير" يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة "الأهلي" بقرار مفاجئ

نشأت الديهي

سر انشقاق القيادات في تنظيم الإخوان

صور نادرة لمحرر الحرم في فتنة "جهيمان"

الحياة السياسية

جهيمان
جهيمان

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

صور الكنداكة السودانية تجتاح عواصم أوروبية

#

صورة سيلفي مع غوريلا تشعل «فيسبوك»

#

صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

#

شاهد.. أول حمار وحشي أشقر اللون

الدولار

انخفاض

الجنيه

ساهم الكثير من رجال الأمن السعودي في تطهير الحرم قبل 40 عامًا، ومن بينهم الفريق مصلح القحطاني.

وبحسب وسائل محلية  فقد تلقى الفريق مصلح إشادة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، حين كان يشغل منصب رئيس الحرس الوطني حينها، والأمير سلطان بن عبدالعزيز،  وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حينها، والأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حينها.

ووصف الملك عبد الله في خطابه الفريق مصلح القحطاني بقائد قوات الحرس الوطني بأحداث مكة المكرمة، وهو ما يثبت أن الفريق  كان أحد القادة الذي ساهموا في تطهير الحرم.

وأكد عادة العميد المتقاعد أحمد بن مصلح أن أبناء الفريق الراحل سوف يظلون يفتخرون بالعمل البطولي الذي قدمه والدهم في عملية تطهير الحرم.

وأضاف أنه وسام شرف لأسرة الفريق مصلح القحطاني الذي أبلى بلاءًا حسنا في عمليه تطهير الحرم والقضاء على الفئة الضالة.

يأتي هذا بالتزامن مع أحداث مسلسل العاصوف ، الذي أعاد للذاكرة قضية اقتحام الحرم المكي بفتنة جهيمان العتيبي.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع: نتصدى بكل حسم لأي محاولات تستهدف الأمن القومي
» 80 ألف نحلة مع زوجين في غرفة النوم
» هكذا علق عادل إمام على مسلسل "هوجان"
» تردد قناة "تايم سبورت" الناقلة لمباريات أمم أفريقيا
» شاهد.. لحظة وفاة شاب وهو يصلي
» طاقم تونسي لإدارة بيراميدز والنجوم بالدوري
» أسماء حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي
» 10 أطعمة تقلل من شعورك بالحر والعطش
» الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"
» قناة أمريكية تحجب زفافاً لـ "مثليين" بالرسوم المتحركة
» الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد