هجوم جوي لـ"الحوثيين" على مطار نجران بالسعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" التابعة لجماعة الحوثيين، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيرة على مطار نجران جنوب غربي السعودية.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وتتواصل، منذ 26 مارس 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعوديةمن جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وتتواصل، منذ 26 مارس 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعوديةمن جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.