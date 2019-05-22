سؤال خارج عن "راقصة" يحرج مصطفى يونس على الهواء

22 مايو 2019 - 09:52 ص



أحرج شيخ الحارة، ببرنامج الإعلامية بسمة وهبة الكابتن مصطفى يونس، لاعب نادي الأهلي سابقًا، قائلا له: فاكر نادية الرقاصة بتاعت شارع الهرم؟".



وأضاف يونس خلال حواره مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "القاهرة والناس" بأن هذه الراقصة طلبت منه الزواج في الحلال.



وتابع لاعب نادي الأهلي سابقًا، قائلا: "وقتها قولتلها أنا بخاف على نفسي جدا، بس الراقصة قالتلي أنا طلباك في الحلال، وهعملك مرتب شهري وهجبلك عربية، بس أنا رفضت".

