واتساب يفاجئ الجميع بقرار صادم

22 مايو 2019 - 09:55 ص

في قرار وصف بالصادم كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع واتسات ”حفظ الصور الشخصية للأصدقاء أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف الموقع أن هذه الخطوة ستكون عبر إزالة خيار حفظ الصور التعريفية الخاصة بك profile photo والمشاركة .

كما أوضح الموقع أن هذه الخاصية سيتم تطبيقها على لأجهزة العاملة بنظام آندرويد أولا ثم 1so.

يذكر أن واتساب كان قد طرح خيار المشاركة عند فتح الملف الشخصي كما كان يوفر خيار مشاركة الصورة أو حفظها مباشرة.