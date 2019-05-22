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الإعلامية فريدة الزمر تنهار بالبكاء.. تعرف على السبب

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الإعلامية فريدة الزمر
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إكسترا نيوز

ريهام السهلي

فريدة الزمر

أجهشت الإعلامية فريدة الزمر، بالبكاء أثناء حديثها عن ابنتها قائلة: "هند بنت عمري، وكانت تلازمني في حياتي كلها، وهي الآن في مرحلة صديقتي وأختي وأمي".

وأضافت "الزمر"، خلال حوارها مع برنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء أمس الثلاثاء: "بنتي حنينة عليا جدًا، وبتمنى إن كل أم يكون عندها بنت زي هند".

وتابعت الإعلامية قائلة: "إن مرضها بدأ منذ 4 سنوات، معلقة: "هند كانت أمي في مرضي، ودرست المرض من أجلي وكأنها دكتورة"، متابعة: "وصلت لبر الأمان في مرضي بفضل هند".

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