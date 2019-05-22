  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:06 م
بحث متقدم
صورة الخبر

وكالة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن

البرهان

تصريح مفاجيء لمستشار بن زايد عن "البرهان"

الدولار

عاجل.. الدولار يواصل التراجع ليسجل هذه الأسعار

المشدد من 3 لـ 10 سنوات للمتهمين بأرض كرداسة

إعدام لـ6 متهمين في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

إيدي كوهين

صحفي إسرائيلي يستدل بحديث نبوي عن الجنسية الإسرائيلية

معتمر

صادم.. معتمر حاول فتح مقام إبراهيم بهذه الطريقة

فيصل عزيزي

في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

المغامسي

المغامسي للإخوان: "أنتم مسلمون".. ولكن!

أحمد شوبير

"شوبير" يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة "الأهلي" بقرار مفاجئ

نشأت الديهي

سر انشقاق القيادات في تنظيم الإخوان

الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"

الرياضة

فضيحة فى مباراة الأهلي والإسماعيلي
فضيحة فى مباراة الأهلي والإسماعيلي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

موعد مباراة الأهلي والنجوم .. والقنوات الناقلة

#

ماذا قالت هيفا وهبي عن مواصفات شريك حياتها؟

#

«تيجانا»: الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في تشاد

#

مقتل 11 صوماليًا في اشتباكات مسلحة بمدينة بيدوة

دوري

الاهلى

بطولة

الإسماعيلي

كاس

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الأهلي في العاشرة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى.

ويأمل المارد الأحمر في حصد نقاط المباراة من أجل الاستمرار على المنافسة وحصد لقب الدوري، خاصة بعما حقق الفترة الماضية نتائج جيدة واستطاع حصد نقاط كثيرة.

على الجانب الآخر يأمل محمود جابر القائم بأعمال المدير الفني لفريق الدراويش في استمرار النتائج الجيدة التى حققها الفريق الجولة الماضية، على حساب الداخلية بهدفين دون رد من أجل أنهاء المسابقة بمركز متقدم يليق بالفريق.

ويحتل الأهلى المركز الأول برصيد 73 نقطة بعدما لعب 31 لقاء، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة بعدما خاض هو الآخر 31 لقاء.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع: نتصدى بكل حسم لأي محاولات تستهدف الأمن القومي
» 80 ألف نحلة مع زوجين في غرفة النوم
» هكذا علق عادل إمام على مسلسل "هوجان"
» تردد قناة "تايم سبورت" الناقلة لمباريات أمم أفريقيا
» شاهد.. لحظة وفاة شاب وهو يصلي
» طاقم تونسي لإدارة بيراميدز والنجوم بالدوري
» أسماء حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي
» 10 أطعمة تقلل من شعورك بالحر والعطش
» الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"
» قناة أمريكية تحجب زفافاً لـ "مثليين" بالرسوم المتحركة
» الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد