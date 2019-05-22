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"بيراميدز" يستضيف النجوم على استاد الدفاع الجوى

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يستدرج فريق بيراميدز نظيره النجوم، على استاد الدفاع الجوى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 لمسابقة الدوري العام فى مواجهة تعد "تحصيل حاصل" للفريقين اللذين لم تغير مباراة الليلة من وضعهما شيئًا، حيث ضمن بيراميدز المركز الثالث فى المسابقة بينما هبط النجوم للقسم الثانى بشكل رسمى.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة، فيما يحتل النجوم المركز الأخير برصيد 25 نقطة.


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