قانون جديد بالسعودية يجرم العنصرية ويمنع المس بالأديان

ويحظر مشروع القانون الجديد كذلك الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو ازدراء الأديان، أو الإساءة إلى المقدسات، أو بث الكراهية، أو الانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات، أو النيل من الرموز التاريخية، ويحمي النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية وسياسية.