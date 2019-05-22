"شوبير" يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة "الأهلي" بقرار مفاجئ

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شوبير يزف نبأ سار لجماهير الأهلي عن الصفقات


أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لا يوجد أحد في النادي الأهلي أو الزمالك يستطيع فرض قرار على الاتحاد.

وأضاف "شوبير"، في لقاء مع برنامج "حروف الجر"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم"، أنهم يريدون وضع نظام يرضي جميع الأندية في الدوري.

وعن هجوم المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عليه رد شوبير قائلاً: "أنه يفاجأ بهجوم رئيس نادي الزمالك عليه، مؤكدا أنه يرد في الوقت المناسب بالدليل والبرهان.

 وشدد على أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي، معقبًا: "مقدرش أقف وسط 30 أو 40 ألف ناخب واقولهم انتخبوني، صعبة".

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