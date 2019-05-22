  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:06 م
بحث متقدم
صورة الخبر

وكالة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن

البرهان

تصريح مفاجيء لمستشار بن زايد عن "البرهان"

الدولار

عاجل.. الدولار يواصل التراجع ليسجل هذه الأسعار

المشدد من 3 لـ 10 سنوات للمتهمين بأرض كرداسة

إعدام لـ6 متهمين في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

إيدي كوهين

صحفي إسرائيلي يستدل بحديث نبوي عن الجنسية الإسرائيلية

معتمر

صادم.. معتمر حاول فتح مقام إبراهيم بهذه الطريقة

فيصل عزيزي

في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

المغامسي

المغامسي للإخوان: "أنتم مسلمون".. ولكن!

أحمد شوبير

"شوبير" يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة "الأهلي" بقرار مفاجئ

نشأت الديهي

سر انشقاق القيادات في تنظيم الإخوان

شاهد.. مقطع فيديو نادر «لأم كلثوم» وهى تتلو القرآن

الصفحة الأخيرة

أم كلثوم
أم كلثوم

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

في ظهور نادر.. نائب صدام يعتذر للكويت

#

فيديو نادر.. إحضار جثة صدام لبيت المالكي

#

بالفيديو.. فيفى عبده تغضب المصريين بوصلة رقص

#

شاهد.. مباراة نادرة بين فناني الأهلي والزمالك

مقطع فيديو

ام كلثوم

القران

محمد الباز

نشر الإعلامي محمد الباز، على الصفحة الرسمية لبرنامجه الرمضاني "باب الله" المذاع على قناة الغد، مقطع فيديو نادر لكوكب الشرق أم كلثوم وهى تتلو بعض الآيات من القرآن الكريم.

وتدور فكرة البرنامج حول جمع المشتركات بين الأديان والأفكار المختلفة، والبحث عن القيم الإنسانية التى يتفق عليها البشر جميعًا، بغض النظر عن دياناتهم.

من جانبه، أوضح "الباز" أن "برنامجه يسعى فى نهاية المطاف إلى إعلاء قيمة “الإنسانية”، أو بتعبير أدق "دين الإنسانية" الذى يجمع المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والبهائيين والملحدين، أى أصحاب الديانات السماوية والديانات الأرضية، حتى الذين لا يؤمنون بأي شيء".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع: نتصدى بكل حسم لأي محاولات تستهدف الأمن القومي
» 80 ألف نحلة مع زوجين في غرفة النوم
» هكذا علق عادل إمام على مسلسل "هوجان"
» تردد قناة "تايم سبورت" الناقلة لمباريات أمم أفريقيا
» شاهد.. لحظة وفاة شاب وهو يصلي
» طاقم تونسي لإدارة بيراميدز والنجوم بالدوري
» أسماء حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي
» 10 أطعمة تقلل من شعورك بالحر والعطش
» الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"
» قناة أمريكية تحجب زفافاً لـ "مثليين" بالرسوم المتحركة
» الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد