شاهد.. مقطع فيديو نادر «لأم كلثوم» وهى تتلو القرآن

نشر الإعلامي محمد الباز، على الصفحة الرسمية لبرنامجه الرمضاني "باب الله" المذاع على قناة الغد، مقطع فيديو نادر لكوكب الشرق أم كلثوم وهى تتلو بعض الآيات من القرآن الكريم.

وتدور فكرة البرنامج حول جمع المشتركات بين الأديان والأفكار المختلفة، والبحث عن القيم الإنسانية التى يتفق عليها البشر جميعًا، بغض النظر عن دياناتهم.

من جانبه، أوضح "الباز" أن "برنامجه يسعى فى نهاية المطاف إلى إعلاء قيمة “الإنسانية”، أو بتعبير أدق "دين الإنسانية" الذى يجمع المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والبهائيين والملحدين، أى أصحاب الديانات السماوية والديانات الأرضية، حتى الذين لا يؤمنون بأي شيء".