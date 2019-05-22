صادم.. معتمر حاول فتح مقام إبراهيم بهذه الطريقة

22 مايو 2019 - 11:46 ص

سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي عقب محاولة معتمر فتح "مقام إبراهيم"، بمفك.

وكان مغردون قد تداولوا على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على معتمر بعد محاولته فتح "مقام إبراهيم" في المسجد الحرام بالقوة.

وأظهر الفيديو، محاصرة المعتمر الذي حاول فتح المقام من جانب عشرات الأشخاص، حيث قام رجال الأمن بالحرم المكي، بإلقاء القبض عليه.

وكان المعتمر يريد فتح مقام إبراهيم بالقوة باستخدام المفك الذي كان بيده، إلا أن محاولته فشلت.

ولم تتضح جنسية المعتمر، ولا الدوافع التي من أجلها أقدم على فعلته، إلا أن مغردين استنكروا ما قام بهِ، حيث أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.