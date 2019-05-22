  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:03 م
بحث متقدم
صورة الخبر

وكالة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن

البرهان

تصريح مفاجيء لمستشار بن زايد عن "البرهان"

الدولار

عاجل.. الدولار يواصل التراجع ليسجل هذه الأسعار

المشدد من 3 لـ 10 سنوات للمتهمين بأرض كرداسة

إعدام لـ6 متهمين في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

إيدي كوهين

صحفي إسرائيلي يستدل بحديث نبوي عن الجنسية الإسرائيلية

معتمر

صادم.. معتمر حاول فتح مقام إبراهيم بهذه الطريقة

فيصل عزيزي

في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

المغامسي

المغامسي للإخوان: "أنتم مسلمون".. ولكن!

أحمد شوبير

"شوبير" يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة "الأهلي" بقرار مفاجئ

نشأت الديهي

سر انشقاق القيادات في تنظيم الإخوان

صادم.. معتمر حاول فتح مقام إبراهيم بهذه الطريقة

الصفحة الأخيرة

معتمر
معتمر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

رد ناري لـ رانيا يوسف على تصريحات إبراهيم سعيد

#

السعودية والعراق يبحثان فتح المنافذ الحدودية

#

رسالة غير متوقعة من زوجة "أحمد إبراهيم" للمطربة أصالة

#

تصريح مهم لـ"سلامة" بشأن ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين

معتمر

مفك

مقام إبراهيم

سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي عقب محاولة معتمر فتح "مقام إبراهيم"، بمفك.

وكان مغردون قد تداولوا على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على معتمر بعد محاولته فتح "مقام إبراهيم" في المسجد الحرام بالقوة.

 وأظهر الفيديو، محاصرة المعتمر الذي حاول فتح المقام من جانب عشرات الأشخاص، حيث قام رجال الأمن بالحرم المكي، بإلقاء القبض عليه.

وكان المعتمر يريد فتح مقام إبراهيم  بالقوة باستخدام المفك الذي كان بيده، إلا أن محاولته فشلت.

ولم تتضح جنسية المعتمر، ولا الدوافع التي من أجلها أقدم على فعلته، إلا أن مغردين استنكروا ما قام بهِ، حيث أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع: نتصدى بكل حسم لأي محاولات تستهدف الأمن القومي
» 80 ألف نحلة مع زوجين في غرفة النوم
» هكذا علق عادل إمام على مسلسل "هوجان"
» تردد قناة "تايم سبورت" الناقلة لمباريات أمم أفريقيا
» شاهد.. لحظة وفاة شاب وهو يصلي
» طاقم تونسي لإدارة بيراميدز والنجوم بالدوري
» أسماء حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي
» 10 أطعمة تقلل من شعورك بالحر والعطش
» الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"
» قناة أمريكية تحجب زفافاً لـ "مثليين" بالرسوم المتحركة
» الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد