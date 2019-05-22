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هكذا علق عادل إمام على مسلسل "هوجان"

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متابعات-علا خطاب

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علق الزعيم عادل إمام، على نجاح نجله محمد إمام في مسلسل "هوجان" الذي حقق  مشاهدات عالية، إذ عبر عن انبهاره بالمسلسل وأداء نجله المميز .

ولفت إمام في تصريحات صحفية إلى أن نجله يذكره بشبابه، خاصة في قدرته على تجسيد لغة غريبة عنه، مؤكدًا أن نجاح ابنه الصغير محمد، عوّضه عن غيابه في دراما رمضان الحالية، بمسلسل ” فالنتينو “ ، الذي سيستكمل تصويره عقب عيد الفطر المقبل.

وأوضح أنه يشاهد مسلسل "هوجان" كأي مشاهد مصري، ويرفض أن "يحرق" نجله أي حلقة من حلقات المسلسل.

وأردف أنه يرى قدرة نجله ”محمد“، في استكمال مشواره الفني، وتحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل، إذا استمر بنفس الأداء الذي شاهده في مسلسل ” هوجان “.


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